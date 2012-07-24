«Киевэнерго» в І полугодии увеличило чистый убыток на 49%

Энергопоставляющая компания «Киевэнерго», входящая в состав крупнейшего энергохолдинга страны ДТЭК, в январе-июне 2012 года увеличила чистый убыток до 785,1 млн грн c 397,6 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Об этом сказано в квартальной отчетности компании, опубликованной в Единой системе комплексного раскрытия информации НКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в первом полугодии “Киевэнерго” увеличило валовой доход (выручку) от реализации до 8,6 млрд грн с 6,6 млрд грн в2011 году, а также увеличило чистый доход от реализации до 7,2 млрд грн с 5,6 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Киевэнерго» завершило 2011 год с чистым убытком 1,4 млрд грн против 157,3 млн грн прибыли по итогам 2010 года.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

В декабре 2011 года компания ДТЭК докупила 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго", заплатив за него свыше 450 млн грн. После приобретения этого пакета ДТЭК стал собственником 71,89% "Киевэнерго".

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), которая принадлежит Ринату Ахметову.