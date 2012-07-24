«Центрэнерго» в І полугодии увеличило прибыль на 29%

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» (Киевская обл.) в январе-июне 2012 года увеличила чистую прибыль на 29%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 177,82 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании.

В январе-июне т.г. «Центрэнерго» увеличило чистый доход на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 4,33 млрд грн, а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 38% – до 5,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Центрэнерго» увеличило чистую прибыль в 3,7 раза - до 35,230 млн грн, по сравнению с 2010 годом.

В январе-марте 2012 года «Центрэнерго» увеличила чистый убыток в 2,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 174,385 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «ГЭК «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

В середине июня 2012 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) заявил о намерении объявить в августе т.г. приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 53,289% госпакета акций ПАО «Центрэнерго».