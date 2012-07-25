В Одессе произошла авария на ТЭЦ: обесточен центр города

В результате крупной аварии на Одесской ТЭЦ обесточена центральная часть города - от Приморского бульвара до улиц Еврейской, Щепкина и Пастера, включая все кварталы между Канатной и Преображенской.

Как сообщили УНИАН в Центральном районе электросетей ОАО «Одессаоблэнерго», также не работают телефонные линии, которые начинаются с 705, в том числе телефон справок Центрального РЭСа.

«Авария произошла 24 июля, - уточнили в Центральном РЭС, не раскрывая причин и подробностей. - Специалисты предпринимают все меры для «перезапитки» абонентов телефонной линии».

Вчера поздно вечером удалось частично возобновить энергоснабжение улиц Бунина, Екатерининской, Ришельевской и Жуковского.

Бригады специалистов «Одессаблэнерго» всю ночь работали на ликвидации последствий аварии и возобновлении энергоснабжения центра Одессы.