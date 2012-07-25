Нефть дешевеет на статданных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду на статистике по запасам сырья на оптовых складах США от Американского института нефти (API), а также на опасениях необходимости очередной реструктуризации госдолга Греции, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА «Новости».

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 10.13 мск снизилась на 0,43 доллара, или на 0,49% - до 88,07 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,46 доллара, или на 0,44% - до 102,96 доллара за баррель.

По данным API, запасы сырья за прошедшую неделю выросли на 1,3 миллиона баррелей, запасы горючего - на 2,3 миллиона, дистиллятов - на 2,6 миллиона баррелей. Позже в среду будет опубликована официальная статистика от министерства энергетики США. Аналитики, опрошенные Platts, ожидают, что запасы сократились на 250 миллионов баррелей.

"Падением цен рынок реагирует на возможное снижение темпов экономики США", - считает гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), цитируемый агентством Bloomberg.

С заметным пессимизмом рынки восприняли публикацию агентством Рейтер новости о том, что Греции, вероятнее всего, потребуется повторная реструктуризация долга. Новость усилила опасения относительно дефолта экономики страны и выхода ее из еврозоны. Во вторник агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингам крупнейшей европейской экономики - Германии, поскольку именно на ее плечи ляжет основная нагрузка по восстановлению доверия к европейской экономике в случае выхода Греции из еврозоны.