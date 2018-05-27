Американские сборки "не прижились" на советско-российских реакторах

Нештатная ситуация, возникшая в начале лета с американским топливом на Южно-Украинской АЭС, заставила в который раз задуматься - насколько целесообразно диверсифицировать поставки, если это может вызвать проблемы с безопасностью.

В конце июня компания "Энергоатом" приняла решение выгрузить топливо американской компании Westinghouse из реакторов второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС из-за отклонения в работе ТВС. В частности были обнаружены “повреждения обода дистанцирующей решетки двух сборок ТВС-W”. Украинская компания обратилась к России с просьбой срочно поставить на Южно-Украинской АЭС российское топливо, изготовленное для Запорожской АЭС. Напомним, американское топливо находилось в опытной эксплуатации.

Представители Westinghouse заявили, что повреждение произошло по вине украинских специалистов и компания не несет ответственности за произошедшее.

Вместе с тем, Государственная инспекция ядерного регулирования запретила использование тепловыделяющих сборок (ТВС) производства Westinghouse.

На сегодняшний день по по инциденту на ЮУАЭС работает спецкомиссия, в которую вошли представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Госатомрегулирования, компании Westinghouse и Южно-Украинской АЭС. Пока выводы комиссии не обнародованы, хотя в экспертных кругах вопрос активно обсуждается.

С просьбой прояснить ситуацию УНИАН обратился к кандидату физико-математических наук, доценту кафедры атомных электростанций Одесского Национального Политехнического Университета Олегу Зотееву. Именно эта кафедра пять лет назад давала экспертное заключение о том, что загрузка американского топлива опасна для эффективной работы блока украинской АЭС.

- Олег Евгеньевич, в июне НАЭК «Энергоатом» объявила о формоизменениях тепловыделяющих сборок (ТВС) производства транснациональной компании Westinghouse, находящихся в эксплуатации на Южно-Украинской атомной электростанции. Межведомственная комиссия сейчас выясняет причины инцидента. Сроки планово-предупредительного ремонта на втором и третьем энергоблоках станции продлены. В чем Вы видите причины возникшей проблемы?

- Необходимо начать с предыстории вопроса. Откуда американское топливо появилось на Южно-Украинской АЭС? В конце 1990-х годов было принято чисто политическое решение по диверсификации поставок ядерного топлива в Украину. Оно предполагало вовлечение в это процесс американской компании Westinghouse, которая до этого времени не имела никакого опыта в производстве топлива для ректоров ВВЭР.

Дело в том, что сборка российского производства имеет шестигранную форму, а сборки Westinghouse всегда имели квадратную форму. То есть это принципиально иное топливо, однако в 1999 году украинская сторона передала американской две российские ТВС, для того чтобы они могли произвести деталировку, и изготовить, грубо говоря, макеты этого топлива, очень близко напоминающее российское топливо.

Эти работы они начали с начала 2000-х г. и в 2004 г. они произвели поставку таких ТВС изготовленных как копия российских на АЭС Темелин (Чехия). И эти ТВС в процессе эксплуатации деформировались. Дело в том, в таком случае извлечь ее стандартным усилием очень сложно – открываются головки этих кассет и извлечение представляет большую техническую задачу и риск для безопасной работы станции.

После этой аварийной ситуации на АЭС "Темелин" Чехия убедилась, что американское топливо недоработано. Госатомнадзор Чешской Республики настойчиво рекомендовал руководству атомной станции «Темелин» прекратить эксплуатацию небезопасного топлива и большими усилиями в очень короткий промежуток времениони оба реактора были разгружены от а взамен было поставлено топливо российской корпорации ОАО "ТВЭЛ".

- В чем конкретно заключались неполадки с американским топливом?

- Американское топливо некачественное по одной простой причине – "ноу-хау" по изготовлению материала циркониевых трубок, куда снаряжаются топливные таблетки по понятным причинам американцам было недоступно.

Дело в том, что трубки для ТВЭЛов должны проходить очень сложную термическую и механическую обработку. Иными словами, эти листы прокатываются в определенном направлении несколько раз при разных температурах. Американцы, естественно, не знали каким образом это делать, несмотря на то, что они получили макет этой сборки. Это практически так же как китайцы получают автомат Калашникова, вроде автомат Калашникова, но его "заклинивает" на сотом выстреле.

Справочно. В Энергетической стратегии Украины до 2030 года (март 2006 г.), говорится о необходимости продолжения проекта квалификации ядерного топлива производства «Westinghouse» для украинских АЭС с целью диверсификации его поставок. Впоследствии Кабмин своим распоряжением утвердил План мероприятий на 2006—2010 гг. Весной 2007 года НАЭК также подписал контракт с «Westinghouse» на поставку 42 тепловыделяющих сборок (ТВС) в 2009 году для продолжения проекта квалификации. И наконец, 30 марта 2008 года НАЭК «Энергоатом» и американская компания «Westinghouse» подписали контракт на поставку партии ядерного топлива для Южно-Украинской АЭС на период с 2011-го по 2015 год.

- Украинская сторона знала об этой проблеме перед тем, как приступила к эксплуатации топлива Westinghouse?

- Руководство нашей отрасли в 2007 году получило квалифицированное экспертное заключение от кафедры атомных электростанций нашего Одесского национального политехнического университета, о том, что эксплуатация американского топлива опасна для эффективной работы блока АЭС, однако поскольку в то время было принято политическое решение, вопрос об ориентации на американских производителей, был решен. К нашему мнению там не прислушались.

В итоге, начиная с 2007 года в 3-тий блок Южно-Украинской АЭС началась загрузка сначала 6 опытных кассет, которые американцы представили на безвозмездной основе. Потом через два года эксплуатации ещё 42 кассеты подпитки. В итоге в 2011 году была заменена на американские половина всех (из 163) загруженных тепловыделяющих сборок (ТВС).

И когда в конце мая 2012 года должна была быть очередная перегрузка топлива, произошла эта самая аварийная ситуация, о которой все теперь говорят.

- Американское топливо для украинских АЭС получило те же повреждения, что и на АЭС Темелин?

- Думаю, что да. Американские кассеты, как и должно было бы быть, были деформированы. Когда наши атомщики стали вытягивать эти ТВС из активной зоны, произошел обрыв одной головки и повреждение других ТВС.

- Вице-президент Westinghouse Майк Кирст обвинил в инциденте на Южно-Украинской АЭС украинских специалистов. Как бы Вы прокомментировали эти обвинения?

- Естественно американцы сказали, что это наши специалисты неграмотные, а кассеты у них соответствуют всем требованиям. Но изначально было понятно, что наши специалисты, которые, кстати, прошли стажировку на фирме Westinghouse и до этого успешно эксплуатировали в течение 30 лет российское топливо обладают высокой квалификацией.

Попытка сослаться на малограмотность или плохую подготовку наших специалистов, ничем не обоснована. Об уровне подготовки украинских специалистов можно говорить с точки зрения того, что на строящихся с участием России ядерных станциях за рубежом, в Китае, в Индии и других странах, в том числе в Иране 50-70% персонала – это специалисты, подготовленные в Украине.

Уровень подготовки украинских специалистов превосходит средний уровень подготовки специалистов в западных странах.

- Вы подробно описали в чем заключаются "нестыковки" американских сборок и наших АЭС. Просчитывал ли кто-то последствия принятия этого решения?

- Я работал на атомном реакторе 14 лет и знаю, что такое российское топливо, и знаю, что такое - американское, сделанное по макету. Отсюда мораль – чисто политическое решение принятое еще при президенте Кучме и поддержанное президентом Ющенко, привело к значительным экономическим потерям, потому что сейчас мы должны полностью выгрузить это американское топливо из 3-го блока Южно-Украинской АЭС и заменить его на российское.

В частности, президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский уже направил письмо президенту ОАО ТВЭЛ Юрию Оленину с просьбой переориентировать очередные поставки ядерного топлива с Запорожской атомной станции на Южно-Украинскую атомную станцию, потому что 3-й блок практически не может работать из-за некачественного и небезопасного американского топлива.

Американская сторона сейчас начала готовить юридические претензии по выплате неустойки за имевшие, по ее мнению, нарушения украинских операторов при обращении с топливом Westinghouse.

Это обернется двойными экономическими потерями: с одной стороны придется покупать больше российского топлива, чем планировалось, а с другой – придется платить американцам неустойку, потому что все контракты были составлены в их пользу.

- Каковы последствия инцидента на ЮУАЭС с точки зрения безопасности?

- Данный инцидент опасен с точки зрения экономической безопасности в первую очередь, и не в последнюю очередь – с точки зрения ядерной безопасности. Разгерметизация топлива может привести к самым различным нежелательным последствиям.

- Правительство Украины приняло решение о строительстве в стране завода по производству ядерного топлива. Как вы оцениваете это решение?

- Идея строительства завода, безусловно, может быть реализована И по всем планам завод по фабрикации ядерного топлива, должен вступить в строй 1 сентября 2015 года. Украина имеет для этого все необходимые возможности, тем более, что нам там будет принадлежать 51% акций. Если мы хотим говорить о реальной диверсификации, то вот – наш завод, это и есть реальная диверсификация. Плюс к этому возможность выхода на другие рынки, где есть ВВЭР.

Основное производство циркония было в советское время сосредоточена именно в Украине, где работало до недавнего времени государственное предприятие "Цирконий", которое было главным в Советском Союзе по производству циркониевого проката для атомной промышленности.

То есть, у нас есть свой цирконий, мы его добываем и производим. Есть уран. А также есть квалифицированные кадры в металлообрабатывающей промышленности. Таким образом у нас есть все, кроме обогащения.

Однако с недавних пор Украина является акционером Международного центра по обогащению урана в Ангарске, то есть у нас есть свободный доступ к обогащенному до энергетических 5% урановому топливу. И это тоже наши нереализованные пока возможности.

Я думаю, что если не будет политических каких-то препятствий, то завод будет запущен в срок. Но если вмешаются политические факторы, чего бы очень бы не хотелось, строительство, конечно, может быть сорвано.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Юрий Ходжаян

От редакции. Диверсификация поставок топлива для украинских АЭС вызвала широкое и непрекращающееся обсуждение как в Украине, так и в России. Россияне пугали “вторым Чернобылем”, оппоненты защищались, объясняя все необходимостью разложить наконец “яйца” по разным корзинам.

Эксперты и СМИ отмечали также, что диверсификация ядерного топлива является своеобразной попыткой “надавить” со стороны Украины, предпринятой в ответ на намерения ТВЭЛа прекратить поставки. Вспомним, СМИ в декабре 2004 г. со ссылкой на тогдашнего президента российской компании «ТВЭЛ» сообщали, что в 2005 году компания может приостановить поставки в Украину топлива ( ТВЭЛ - монопольный поставщик ядерного топлива на все 15 энергоблоков украинских АЭС ). Насколько эффективной оказалась попытка атомной самозащиты — как раз сейчас и разбираются специалисты-атомщики, правительство и эксперты.

Тема, связанная с безопасностью АЭС, имеет существенный резонанс в украинском обществе. Наверняка многе захотят подискутировать с экспертом или высказаться в поддержку его тезисов. Поэтому УНИАН предлагает всем заинтересованным сторонам "площадку для дискуссии" на нашем сайте.