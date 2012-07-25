Ставицкий уверен, что спорные вопросы с компанией Vanсo будут разрешены до конца года

Министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий уверен, что до конца года Украине удастся разрешить с компанией Vanсo вопрос по соглашению о распределении продукции (СРП), которая будет добываться на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Я уверен, что до конца года этот вопрос будет решен. Мы заинтересованы в этом», - сказал министр.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska прекратили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры с целью мирного урегулирования спора по Соглашению о распределении продукции.

В июле 2011 года правительство обнародовало распоряжение от 11 апреля 2011 г. об одобрении Кабинетом министров Мирового соглашения между государством Украина и компанией "Vanco Prуckerchenska Ltd.".

Документом Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции поручено определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения.

Кроме того, комиссии поручено обеспечить после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма решения на согласованных условиях внесение изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко интернешнл лимитед» согласно Мировому соглашению.