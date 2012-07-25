«ДТЭК Крымэнерго» в I полугодии получило 424,7 млн грн убытка

Компания «ДТЭК Крымэнерго» завершила январь-июнь с чистым убытком 424,7 млн грн, тогда как за аналогичный период 2011 года чистая прибыль составляла 28,711 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании.

В январе-июне «ДТЭК Крымэнерго» увеличило чистый доход на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,18 млрд грн, а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 20% – до 1,4 млрд грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

ПАО «ДТЭК Крымэнерго» входит в сегмент передачи и продажи электроэнергии.