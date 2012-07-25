«Нафтогаз» стал гарантированным поставщиком газа для крупных промпредприятий и ТКЭ

Кабинет Министров Украины определил НАК «Нафтогаз Украины» как гарантированного поставщика газа крупным промышленным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. Он также отметил, что мелким промпредприятиям, бюджетным организациям и населению газ будет поставляться облгазами.

«По населению бюджету, мелким (промпредприятиям – УНИАН) - это облгазы, а по крупным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго – это «Нафтогаз Украины», - сказал Бойко.