«Нафтогаз» стал гарантированным поставщиком газа для крупных промпредприятий и ТКЭ
14:16, 25 июля 2012Энергетика
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Кабинет Министров Украины определил НАК «Нафтогаз Украины» как гарантированного поставщика газа крупным промышленным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабинета Министров сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко. Он также отметил, что мелким промпредприятиям, бюджетным организациям и населению газ будет поставляться облгазами.
«По населению бюджету, мелким (промпредприятиям – УНИАН) - это облгазы, а по крупным предприятиям и предприятиям теплокоммунэнерго – это «Нафтогаз Украины», - сказал Бойко.
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