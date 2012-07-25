За хищение природного газа могут установить уголовную ответственность

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №11012 “О внесении изменения в статью 188-1 Уголовного кодекса Украины” относительно наказания за хищение природного газа.

Правительство предлагает привлекать к ответственности не только за хищение электрической или тепловой энергии, но и природного газа.

Законопроектом предлагается статью 188-1 Уголовного кодекса Украины изложить в новой редакции, предусмотрев, что хищение природного газа, электрической или тепловой энергии путем их самовольного использования без приборов учета (если использование приборов учета обязательно), или в результате умышленного повреждения приборов учета или любым другим способом, если такими действиями нанесен значительный ущерб - карается штрафом в размере от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.