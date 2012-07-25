«Харьковоблэнерго» в I полугодии увеличило прибыль на 36%

АО «Харьковоблэнерго» в январе-июне 2012 года увеличило чистую прибыль на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 139,2 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании.

В январе-июне «Харьковоблэнерго» увеличило чистый доход на 19,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 1,69 млрд грн, а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 19,5% – до 2,02 млрд грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд «Харьковоблэнерго» составляет 64,135 млн грн.

Государству принадлежат 65% акций «Харьковоблэнерго», которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины» 28,84% акций компании через Garensia Enterprises Limited (Кипр) контролирует Energy Standard Fund Ltd, которую связывают с бизнесменом Константином Григоришиным.

В 2011 году «Харьковоблэнерго» увеличило чистую прибыль на 53,1%, или на 8,7 млн грн по сравнению с 2010 годом – до 25,09 млн грн.