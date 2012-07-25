«Донбассэнерго» в I полугодии увеличило прибыль в 89,5 раза

Энергогенерирующая компания ПАО «Донбассэнерго» (Горловка, Донецкая обл.) в январе-июне 2012 года увеличила прибыль в 89,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 160,2 млн грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании.

В январе-июне т.г. «Донбассэнерго» увеличило чистый доход на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 2,28 млрд грн, а также увеличило валовой доход (выручку) от реализации на 29,5% – до 2,7 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

В 2011 году «Донбассэнерго» сократило чистый убыток в 5,4 раза по сравнению с 2010 годом - до 27,53 млн грн.