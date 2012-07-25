«Запорожьеоблэнерго» в І полугодии увеличило прибыль на 7,5%

Одна из крупнейших украинских энергопоставляющих компаний «Запорожьеоблэнерго» в январе-июне 2012 года увеличила чистую прибыль до 50,3 млн грн c 46,8 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщает компания в своем финансовом отчете.

Компания сообщает, что в январе-июне 2012 года ее выручка от реализации выросла до 3,3 млрд грн с 2,9 млрд грн за аналогичный период.

Чистый доход от реализации при этом вырос до 2,8 млрд грн с 2,5 млрд грн, а валовая прибыль сократилась до 24,6 млн грн с 69,1 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

Компания осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,15 тыс. потребителей. Общая протяженность ее электрических сетей составляет 40,954 тыс. км.