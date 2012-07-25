«Укртатнафта» в І полугодии сократила убыток в 3,4 раза

Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) в январе-июне 2012 года сократила убыток, против аналогичного период 2011 года в 3,4 раза — до 136,4 млн грн.

Об этом говорится в отчете компании.

В январе-июне «Укртатнафта» увеличила чистый доход на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 5,2 млрд грн, а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 27,4% – до 7,08 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртатнафта» создана в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн тонн переработки нефти в год.

2011 год «Укртатнафта» завершила с чистым убытком 1,085 млрд грн, тогда как за 2010 год чистая прибыль компании составляла 0,378 млрд грн.