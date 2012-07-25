«ДТЭК Донецкоблэнерго» в І полугодии уменьшило убытки более чем в 3 раза

Крупная украинская электросетевая компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» в январе-июне 2012 года уменьшила чистые убытки до 5,8 млн грн c 18,2 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности.

В сообщении отмечается, что в первом полугодии 2012 г. «ДТЭК Донецкоблэнерго» увеличила выручку от реализации продукции и услуг до 3,4 млрд грн с 2,8 млрд грн за аналогичный период 2011 г.

Компания также увеличила чистый доход от реализации до 2,9 млрд грн с 2,4 млрд грн, но при этом уменьшила валовую прибыль до 269,5 млн грн с 387,9 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. «ДТЭК Донецкоблэнерго» - одна из крупнейших энергетических компаний Украины, которая в начале 2012 года вошла в состав холдинга ДТЭК после покупки на приватизационном конкурсе пакета ее акций в размере 40%. Принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову энергоходинг заплатил за этот пакет 467,6 млн грн.

«ДТЭК Донецкоблэнерго» обслуживает самые протяженные в Украине электрические сети: более 70 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи. Потребителями «ДТЭК Донецкоблэнерго» являются около 40 тыс. юридических и около 2 млн физических лиц.