Нефть продолжает дешеветь на статданных по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в четверг на фоне опубликованной накануне министерством энергетики США статистики по коммерческим запасам сырья в стране, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА «Новости».

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 10.00 мск снизилась на 0,43 доллара, или на 0,48% - до 88,54 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,48 доллара, или на 0,46% - до 103,90 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) на оптовых складах выросли за неделю, завершившуюся 20 июля, на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,7%, - до 380,1 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина увеличились на 4,14 миллиона баррелей, или на 2%, и составили 210,04 миллиона баррелей.

"Цены останутся в пределах 80-90 долларов за баррель, пока не увеличится доверие к мировой экономике", - прогнозирует главный рыночный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти (Michael McCarthy), цитируемый агентством Bloomberg.

Не обрадовали инвесторов и данные с американского рынка недвижимости. Согласно сообщению министерства торговли США, продажи новых домов в стране в июне сократились на 8,4% по сравнению с непересмотренным показателем мая и составили 350 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали роста объема продаж в отчетном месяце на 0,4% - до 371 тысячи домов.