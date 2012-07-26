«Укрнафта» в І полугодии увеличила прибыль в 2 раза

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» в январе-июне 2012 года увеличила чистую прибыль в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,4 млрд грн.

Об этом говорится в отчете компании.

В январе-июне т.г. «Укрнафта» увеличила чистый доход на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 13,34 млрд грн, при этом сократила валовой доход (выручку) от реализации на 2,3% – до 18,64 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 17,6% по сравнению с 2010 годом – до 2,182 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

«Укрнафта» владеет шестью региональными производственными подразделениями («Ахтырканефтегаз», «Черниговнефтегаз», «Полтаванефтегаз», «Долинанефтегаз», «Надвирнанефтегаз», «Бориславнефтегаз»), тремя газоперерабатывающими заводами (Гнидынецкий, Качановский, Долинский), а также тремя буровыми управлениями (Ахтыркское, Прилукское и Прикарпатское) и значительным числом других нефтесервисных подразделений.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.