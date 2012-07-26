«ДТЭК Захидэнерго» завершило I полугодие с чистой прибылью по МСФО в 118,6 млн грн

Энергогенерирующая компания «ДТЭК Захидэнерго» согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) завершила первое полугодие 2012 года с чистой прибылью в размере 118,6 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Валовой доход при этом по МСФО составил 5,729 млрд грн, чистый доход – 4,774 млрд грн, а валовая прибыль – 91,2 млн грн.

Компания не сообщает сравнительных данных по МСФО за аналогичный период 2011 года.

По национальным стандартам финансовой отчетности первое полугодие 2011 года «Захидэнерго» завершила с чистой прибылью в размере 270,2 млн грн по сравнению с чистыми убытками в 73,3 млн грн в первом полугодии 2010 года. Выручка при этом выросла в годовом выражении на 66 процентов до 4,337 млрд грн.

Справка УНИАН. В состав «ДТЭК Захидэнерго» входят Бурштынская, Добротвирская и Ладыжинская тепловые электростанции (суммарная мощность – 4700 МВт), которые реализовывают свою электроэнергию преимущественно в западных регионах страны.

В конце 2011 года принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову энергохолдинг ДТЭК купил в процессе приватизации 45,1% акций «Захидэнерго», что позволило увеличить свою долю до 70,9%. Еще 25% акций принадлежат госкомпании «Энергетическая компания Украины».