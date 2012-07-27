Нефть дорожает на новостях от национального статбюро Китая

Мировые цены на нефть повышаются в пятницу на фоне публикации национальным статистическим бюро Китая показателей совокупной прибыли крупнейших промышленных компаний страны за июнь, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.58 мск выросла на 0,23 доллара, или на 0,26% - до 89,62 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,38 доллара, или на 0,36% - до 105,64 доллара за баррель.

По данным ведомства, общий объем прибыли компаний сократился в прошлом месяце на 1,7% до 467,2 миллиарда юаней (73 миллиарда долларов) по сравнению с июнем 2011 года. Статистика продемонстрировала замедление темпов снижения прибыли - в мае показатель упал на 5,3%.

При этом самый сильный эффект на котировки "черного золота"оказывают заявления Марио Драги, считает аналитик CMC Markets Рик Спунер (Ric Spooner). Накануне глава ЕЦБ выступил на конференции в Лондоне, где озвучил решимость регулятора предпринять все необходимые усилия для поддержки евро. "Эти слова поддерживают рост стоимости сырьевых активов", - заявил Спунер агентству Bloomberg.

C позитивом были восприняты данные от Минторговли США, согласно которым объем заказов на товары длительного пользования в июне увеличился на 1,6%. Аналитики ожидали роста на 0,3%.