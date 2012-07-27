Глава Луганский ОГА: Фирташ заинтересован в покупке Лисичанского НПЗ

Губернатор Луганской области Владимир Пристюк подтвердил заинтересованность бизнесмена Дмитрия Фирташа в приобретении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода у российско-британской ТНК-ВР.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской облгосадминистрации, об этом В.Пристюк заявил на теле-медиа-конференции.

«Могу сказать только то, что Фирташ – один из тех, кто принимает участие в этом процессе. Делается все возможное, чтобы в ближайшее время был определен новый собственник нефтеперерабатывающего предприятия. В таком решении я заинтересован как губернатор», - сказал В.Пристюк.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Пристюк заявлял, что в приобретении Лисичанского НПЗ заинтересованы два крупных инвестора.

С 1 марта ТНК-ВР прекратила поставки сырья на Лисичанский НПЗ в связи с тем, что нефтепереработка в Украине продолжает генерировать убытки, а в середине марта остановила работу предприятия. Руководство ТНК-ВР также заявляло о возможной консервации завода в связи с его убыточностью.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (ЧАО "ЛИНИК", входит в структуру ТНК-ВР) в 2011 г. увеличил переработку нефтяного сырья на 2,8% по сравнению с 2010 г. – до 4,95 млн т. Выпуск бензинов возрос на 11,9% – до 1,48 млн т, дизтоплива – на 10%, до 1,43 млн т.

Общая мощность Лисичанского НПЗ на сегодня позволяет перерабатывать нефтяное сырье в объеме около 8 млн т в год.