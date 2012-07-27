«Херсоноблэнерго» завершило I полугодие с чистой прибылью по МСФО в 50,2 млн грн

Энергогенерирующая компания «Херсоноблэнерго» согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) завершила первое полугодие 2012 года с чистой прибылью в размере 50,2 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Валовый доход при этом составил 779,7 млрд грн, чистый доход – 649,7 млрд грн, а валовая прибыль – 79,7 млн грн.

Компания не сообщает сравнительных данных по МСФО за аналогичный период 2011 года.

По национальным стандартам финансовой отчетности первое полугодие 2011 года компания «Херсоноблэнерго» завершила с чистой прибылью в размере 41,8 млн грн по сравнению с чистой прибылью 25,4 млн грн в первом полугодии 2010 года

Справка УНИАН. «ЭК «Херсоноблэнерго» является монопольным поставщиком электроэнергии в Херсонском регионе.

Уставный фонд компании – 44,7 млн грн. В конце 2004 года 94% пакет акций «Херсоноблэнерго» сконцентрировала VS Energy International N. V. (Нидерланды).