Два банка предоставят «Черноморнефтегазу» кредиты на на 160 млн грн.

Компания «Черноморнефтегаз» выбрал «Дочерний банк Сбербанка России» и «Укрэксимбанк» для привлечения кредитных линий на 60 млн грн и 100 млн грн соответственно.

Об этом говорится в сообщении об акцепте предложения конкурсных торгов, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, привлеченные средства «Черноморнефтегаз» намерен использовать для приобретения материалов, сырья, оплаты выполненных работ и услуг, кредиторской задолженности, выплаты заработной платы, уплаты налогов и других обязательных сборов.

Также указывается, что стоимость привлечения мультивалютной кредитной линии у «Дочерний банк Сбербанка России» составит: за пользование кредитными средствами в гривне - 25% годовых и комиссия за открытие и ведение счета 0,25% - 15,4 млн грн без НДС с учетом всех комиссий; за пользование кредитными средствами в долларах США - 12% годовых и комиссия за открытие и ведение счета 0,25% - 0,93 млн долларов США без НДС с учетом всех комиссий.

При этом кредитная линия «Укрэксимбанка» привлекается предприятием под 18,996% годовых (стоимость кредитования — 19,3 млн грн).

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

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