В январе-июне т.г. Украина сократила транзит российского газа до 44,355 млрд куб. м, что на 23,6% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом министерство сообщает, что общий объем потребления газа в стране за этот период сократился по сравнению с первым полугодием прошлого года на 6,8% до 30,901 млрд куб.м.

Как сообщал УНИАН, импорт природного газа страной за этот период сократился до 16 млрд куб. м, что на 55% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет «дочка» НАК «Нафтогаз Украины» компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойко заявил, Миллер опроверг. Все остались при своих