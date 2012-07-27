Украина в первом полугодии увеличила экспорт электроэнергии на 75%

По итогам первого полугодия текущего года Украина экспортировала 4,314 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 74,5% превысило показатель аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности.

В июне экспорт электроэнергии по сравнению с июнем 2011 года удвоился и составил 873,2 млн кВт/ч.

Как сообщил ранее Госстат, производство электроэнергии в Украине в первом полугодии 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 3,6% - до 100,1 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2011 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД «Укринтерэнерго» – белорусское направление.

В 2011 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с предыдущим годом на 52,5% до 6,433 млрд кВт/ч.