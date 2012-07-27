DTEK Holdings Limited предоставила «ДТЭК Днепроэнерго» 4 кредитные линии на 2,493 млрд грн

Крупная энергогенерирующая компания «ДТЭК Днепроэнерго» привлекла у кипрской DTEK Holdings Limited четыре кредитные линии на общую сумму эквивалентную 2,493 млрд грн, говорится в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «ДТЭК Днепроэнерго» привлекла невозобновляемые кредитные линии в гривне и иностранной валюте на суммы эквивалентные 513,15 млн грн, 409,70 млн грн, 1,056 млрд грн и 515 млн грн. Эффективная процентная ставка по всем кредитам составляет 9% годовых при кредитовании в долларах США.

Кредитные договоры подписаны 20 июля 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская – общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).