Украинские НПЗ в 1-м полугодии сократили переработку нефтесырья на 42%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) совместно с государственным Шебелинским ГПЗ в первом полугодии 2012 года сократили объем переработки нефтяного сырья до 2,667 млн тонн, что на 41,6% меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности.

В июне 2012 года объем переработки нефтяного сырья упал по сравнению с июнем 2011 года на 62% - до 304,2 тыс. тонн.

Поставки нефти на НПЗ страны за шесть месяцев текущего года уменьшились, по итоговым данным министерства, по сравнению с первым полугодием 2011 года на 39,6% - до 2,429 млн тонн. В том числе, поставки импортной нефти упали на 74,5% - до 764,4 тыс. тонн.

Минэнергоугля сообщает, что производство бензина в стране в январе-июне 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 31,0% - до 980,2 тыс. тонн, производство дизельного топлива упало на 42,1% - до 790,3 тыс. тонн, а мазута - на 54,7%, до 490,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

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