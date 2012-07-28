“ДТЭК Схидэнерго” проведет реконструкцию двух энергоблоков Кураховской ТЭС

Крупная энергогенерирующая компания ООО «ДТЭК Схидэнерго» намерена провести реконструкцию 3-го и 4-го энергоблоков Кураховской ТЭС.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном в газете «Урядовый курьер» (№134 от 28 июля 2012 года).

Согласно сообщению, компания объявила о проведении открытых торгов на закупку товаров, работ и услуг.

В частности, тендер включает модернизацию комплексных распределительных устройств (КРП 6/0,4 кВ и КРП 6 кВ), в том числе разработку проектно-сметной документации, поставку, демонтажные, монтажные и пуско-наладочные работы, гарантийные испытания, гарантийное обслуживание.

Справка УНИАН. ООО «Схидэнерго», входящая в состав ООО «ДТЭК», занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам 2008 года – 25,4% отпуска электроэнергии ТЭС Украины). Эксплуатирует Зуевскую, Кураховскую и Луганскую тепловые электростанции. Суммарная установленная мощность блоков компании составляет 4 105 Мвт.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). 100% акций компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

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