Минэнергоугля сдаст в аренду одну из шахт Донецкой угольной компании

Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение о целесообразности передачи в аренду “Шахты №4-21”, входящей в состав государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания».

Такое решение было принято 18 июля 2012 года, говорится в объявлении в газете “Урядовый курьер” (№134 от 28 июля 2012 года).

Министерство на протяжении 30 дней со дня обнародования данной информации принимает от юридических лиц заявления о намерении взять шахту в аренду.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Донецкая угольная энеpгетическая компания» (ДУЭК) создано в соответствии с приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 18 августа 2004 года №492.

В состав ДУЭК входят 10 шахт и 7 обособленных подразделений.

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