Из-за непогоды обесточены более 90 населенных пунктов в семи областях Украины
10:01, 30 июля 2012Энергетика
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В Украине в ночь на 30 июля из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 92 населенных пункты в семи областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
В частности, без электроснабжения остались 26 н.п. в Закарпатской области, 24 – во Львовской, 18 – в Ивано-Франковской, 10 – в Волынской, 7 – в Днепропетровской, 4 – в Запорожской, 3 – в Кировоградской.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
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