Сегодня к ночи должна появиться горячая вода в столичных микрорайонах, которые обслуживает ТЭЦ-6, и которым на неделю задержали включение горячего водоснабжения после плановых испытаний. Об этом сообщают в Информационной службе ПАО “Киевэнерго”.

Как сообщили в службе, сейчас происходит заполнение системы и к ночи горячая вода должна появиться в домах.

Однако, на сайте “Киевэнерго” официального сообщения об этом пока нет — там до сих пор размещено разъяснение о причинах, по которым не была своевременно подана горячая вода.

Как сообщал УНИАН, гидравлические испытания теплосетей в части Днепровского, Деснянского и Оболонского районов, которые обслуживаются ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, проводились с 9 по 23 июля 2012 года.

Однако, своевременно, 23 июля, горячая вода потребителям ТЭЦ-6 включена не была — ПАТ “Киевэнерго” сослалась на то, что 23 июля газоснабжающая организация ограничила объемы газа для этой теплоэлектроцентрали.

В результате, в домах жителей нескольких массивов горячая вода отсутствовала еще неделю (в зону обслуживания ТЭЦ-6 попадают Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский районы, часть Шевченковского, а также жилые массивы Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол. В этих районах ТЭЦ-6 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2118 жилых домов, 62 медицинских учреждения, 159 детских садов, 125 школ, 1393 ведомств).

Причиной ограничения газоснабжения стала задолженность ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ. Компания заявила, что сможет погасить ее, как только получит из бюджета компенсацию разницы между установленными тарифами на тепловую энергию и себестоимостью ее производства. Ситуацию в течение прошлой недели пытались урегулировать “Киевэнерго”, “Киевгаз” и Киевская горгосадминистрация. В минувший четверг, 26 июля, КГГА сообщила, что выполнила все необходимые процедуры и теперь ожидает поступления средств государственной субвенции на погашение долга в разнице в тарифах на тепловую энергию.

Также напомним, что недельные задержки возобновления горячего водоснабжения после плановых испытаний в районах обслуживания ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 начались с июля 2010 года. Тогда "Киевэнерго" не включила своевременно горячее водоснабжение потребителям ТЭЦ-6, сославшись на то, что газопоставляющая компания приостановила подачу газа на ТЭЦ-6 из-за долгов. “Киевэнерго” заявила, что задолжала за газ в связи с тем, что КГГА не перечислила ей средств на погашение задолженности по компенсации разницы в тарифах.

Помимо этого, потребителям ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 запомнилось отключение горячей воды обяснявшееся подобными долгами, которое было проведено зимой 2011 года. Тогда с 20 по 27 января в домах и учреждениях этих микрорайонов отсутствовала горячая вода. Температура на улице колебалась от 10-11 ночью до 5-7 днем градусов мороза.