«Уголь Украины» привлек у «Укрэксимбанка» кредиты на 200 млн грн

Государственное предприятие «Уголь Украины» привлекло у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») два кредита по 100 млн грн каждый.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на официальном общегосударственном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, договоры подписаны 20 июля 2012 года. Стоимость услуг банка составит 17,99 млн грн и 21,02 млн грн для первого и второго кредита соответственно.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.