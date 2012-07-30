Негазифицированным селам могут установить льготные тарифы на электроэнергию

В понедельник, 30 июля, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 17 Закона «Об электроэнергетике» (относительно установления льготных тарифов для сельского населения, не обеспеченного централизованным газоснабжением)».

Авторами соответствующего законопроекта являются народные депутаты Николай Томенко, Иван Кириленко и Валерий Кравчук («БЮТ-Батькивщина»).

Законопроектом предлагается установить тариф на электроэнергию для населения сельских населенных пунктов, не обеспеченных централизованным газоснабжением, в размере 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения, сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко.

Необходимость установления льготных тарифов для сельского населения, не обеспеченного централизованным газоснабжением, обусловлена существованием большого количества сельских населенных пунктов, которые из-за отсутствия централизованного газоснабжения вынуждены на 100% использовать электроэнергию для обеспечения своей жизнедеятельности.

По словам авторов законопроекта, последствиями финансово-экономического кризиса в Украине на сегодняшний день являются высокий уровень безработицы и значительное снижение доходов населения. На фоне этих факторов даже незначительное повышение цен на электроэнергию приводит к массовому обнищанию населения, особенно сельского, и возникновению значительной задолженности по оплате этих услуг.

Н.Томенко убежден, что принятие законопроекта и установление льготных тарифов для сельского населения, не обеспеченного централизованным газоснабжением, позволит снизить социальную напряженность и станет примером реальной действенной поддержки и защиты села.