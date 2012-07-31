Нефть накануне заседания ФРС торгуется разнонаправленно

Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику во вторник на фоне стремления рынка к осторожности в преддверии начала двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам Федрезерва, сообщает РИА Новости.

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.36 мск выросла на 0,19 доллара, или на 0,21%, - до 89,97 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,02 доллара, или на 0,02%, - до 106,18 доллара за баррель.

На текущей неделе ожидается также заседание ЕЦБ, за которым инвесторы будут следить с не меньшим вниманием. Опасения вызывает и сохраняющаяся неопределенность с долгами Греции. Лидеры правящей коалиции накануне не смогли договориться о сокращении расходов на 11,5 миллиарда евро, что является необходимым условием для получения очередного транша финпомощи от международных кредиторов.

Греции грозит дефолт уже 20 августа, если она не получит очередной транш кредитной поддержки извне или не сможет занять на рынке на короткий срок для погашения облигаций более чем на 3 миллиарда евро. "Тройка" отказывается выделить деньги, пока в Афинах не сэкономят обещанную сумму.