Суд перенес рассмотрение дела Тимошенко на 14 августа

Киевский районный суд Харькова перенес рассмотрение уголовного дела против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ на 14 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение председательствующий судья Константин Садовский принял, учитывая отсутствие Ю.Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко в зале судебных заседаний.

Судья также отложил рассмотрение ходатайства прокуроров об использовании видеоконференции во время этого судебного процесса. К.Садовский постановил выяснить возможность проведения такой видеоконференции.

В свою очередь защитники Ю.Тимошенко Сергей Власенко и Александр Плахотнюк подчеркнули то, что действующее законодательство не предусматривает проведение видеоконференции во время судебного процесса по уголовному делу.

«Действующим законодательством Украины не предусмотрена видеоконференция во время судебного рассмотрения по уголовному процессу», - сказал С.Власенко. Он выразил требование защиты экс-премьера приостановить производство по делу до выздоровления подсудимой.

Также С.Власенко попросил убрать со столов защитников аппаратуру, установленную, по его мнению, для проведения видеоконференции.