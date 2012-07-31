ВР предоставила госгарантии по кредиту Китая на 29,5 млрд грн для замещения газа углем

Верховная Рада Украины приняла закон, которым предоставляются государственные гарантии по кредиту Государственному банку развития Китая на сумму 29,5 млрд грн для реализации проектов по замещению природного газа углем отечественной добычи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий Закон "О государственном бюджете на 2012 год" (в части финансирования проектов замещения природного газа)" поддержали 263 народных депутата из 276, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает увеличение общего объема госгарантий на 2012 год с 15 млрд грн до 44,5 млрд грн.

Решение о том, каким компаниям, реализующим проекты по замещению природного газа углем отечественной добычи, давать госгарантии, принимает правительство.

При этом документом предусмотрено особое послабление для компаний-претендентов на получение кредита в Госбанке развития Китая - субъекты, реализующие проекты по замещению газа углем, не обязаны подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством и освобождаются от платы за получение госгарантий.

В подписанной министром энергетики и угольной промышленности Юрием Бойко пояснительной записке к проекту закона сказано, что в данное время на складах угольных предприятий хранится более 2 млн тонн угля и еще 4 млн тонн есть на складах теплоэнергетики.

«Это грозит непредсказуемыми негативными социально-экономическими последствиями», - сказано в пояснительной записке.

Министр энергетики и угольной промышленности также уточнил, что кредит в размере 3,6 млрд долларов от Госбанка Китая рассчитан на 5 инновационных проектов, которые будут реализованы в трех областях Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долларов.

В Украине уже реализуются совместные с китайской стороной проекты в угольной отрасли. Госбанк Китая и Министерство финансов Украины 28 декабря 2011 года подписали соглашение о долгосрочном кредите на сумму 85 млн долларов на реконструкцию и модернизацию шахты им. Мельникова ОАО "Лисичанскуголь". Первый транш в размере 16 млн долларов был получен в июне 2012 года.

Также правительство Китая выделит Украине 372 млн 300 тыс. долларов на строительство «Воздушного экспресса» - железнодорожной ветки от аэропорта «Борисполь» до станции «Киев-Пассажирский».