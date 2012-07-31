Проект с Китаем позволит уменьшить потребление газа на 3 млрд куб. м - Минэнергоугля

Реализация подписанного Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанком развития КНР соглашения, предусматривающего возможность открытия для Украины кредитной линии на сумму 3,656 млрд долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем позволит уменьшить ежегодное потребление импортного природного газа на 3 млрд куб. м, сообщили УНИАН в Минэнергоугля.

Как отметили в министерстве, вследствие снижение объемов потребляемого природного газа экономия валютных средств ежегодно в среднем составит до 1,5 млрд долл. Также будет уменьшен объем бюджетных расходов до 150 млн грн на год из-за отсутствия необходимости возмещения стоимости цены газа на производство тепловой энергии для населения. Замещение потребления природного газа украинским углем также должен обеспечить стабильный рынок сбыта для отечественных угледобывающих предприятий до 10 млн тонн угля ежегодно.

Напомним, 13 июля т.г. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем. В рамках данной программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также строительство заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 июля 2012 приняла Закон Украины О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (относительно финансирования проектов замещения природного газа). Целью данного закона является урегулирование вопроса предоставления государственных гарантий для привлечения кредитных средств Государственного банка развития КНР на финансирование программы замещения потребления импортного природного газа углем отечественной добычи.