«Укргазвыдобування» за первое полугодие увеличила добычу газа на 1%

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в январе-июне 2012 года увеличила добычу газа до 7,554 млрд кубометров, что на 1% превысило объем добычи за аналогичный период 2011 года, говорится в сообщении компании.

Являющаяся «дочкой» государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» компания «Укргазвыдобування» с начала текущего года также добыла 353 000 тонн нефти и конденсата, что соответствует уровню добычи за аналогичный период 2011 года.

Ввод в эксплуатацию новых скважин в текущем году увеличился до 35 с 32 за шесть месяцев прошлого года.

В январе-июне 2012 года буровыми подразделениями «Укргазвыдобування» пробурено 123 тыс. м (134 тыс. м в январе-июне 2011 года), из которых 50 тыс. м эксплуатационного и 73 тыс. м разведывательного бурения.

Справка УНИАН. Доля «Укргазвыдобування» в общеукраинской добыче газа находится на уровне 75%. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування», «Харковгазвыдобування» и «Львовгазвыдобування».

В 2011 году «Укргазвыдобування» увеличила добычу газа на 0,5% по сравнению с 2010 годом – до 14,911 млрд куб. м, а также увеличила добычу нефти и газового конденсата на 0,5% – до 690 тыс. тонн.