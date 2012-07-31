«Черноморнефтегаз» планирует увеличить добычу газа в 2013 году на 43,5%

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» планирует в 2013 году увеличить добычу газа на 43,5% - до 1,65 млрд кубометров с 1,115 млрд кубометров, запланированных на 2012 год, сообщила пресс-служба компании.

В прошлом месяце «Черноморнефтегаз» вышел на исторический максимум суточной добычи природного газа на черноморских месторождениях – более трех миллионов кубометров.

«За счет активных работ на шельфе Черного моря общая добыча Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в июне-июле достигла и держится в районе отметки 3 миллиона 300 тысяч кубометров в сутки и превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 21 процент, или более чем на 500 тысяч кубометров», - сообщает компания в пресс-релизе.

Общий объем добычи газа компанией в первом полугодии 2012 года вырос до 542,5 млн кубометров с 481 млн кубометров за аналогичный период 2011 года.

Еще более значительного увеличения добычи эта «дочка» госхолдинга «Нафтогаз Украины» ожидает после введения в эксплуатацию осенью 2012 года Одесского и Безымянного месторождений газа.

«На платформе БК-1 нового (Одесского) месторождения высокотехнологичная СПБУ «Петр Годованец» продолжает бурение второй скважины и идет строительство 87-километрового подводного газопровода, который соединит БК-1 с действующей платформой на Голицынском газоконденсатном месторождении. Таким образом, станет возможно подать газ с промысла в действующий газопровод и далее – на берег», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

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