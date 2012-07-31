В угольной отрасли увеличилось количество смертей

В первом полугодии 2012 года количество несчастных случаев со смертельным исходом на производстве в угольной отрасли Украины увеличилось на 23% до 69 случаев против 56 в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в Профсоюзе работников угольной промышленности Украины, данные о количестве смертей в угольной промышленности были обнародованы на коллегии Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.

По данным Госгорпромнадзора, чаще всего к гибели работников приводило обрушение угля и пород кровли - 12 случаев. Столько же работников погибло из-за нарушения техники эксплуатация подземного локомотивного и конвейерного транспорта. В результате сердечно-сосудистых патологий на рабочем месте скончалось 10 трудящихся, а от взрывов метана погибло 9 человек.

Вместе с тем в первом полугодии в отрасли количество травмированных уменьшилось на 14%.

«За шесть месяцев текущего года в угольной отрасли было травмировано 1838 трудящихся», - сказано в сообщении Госгорпромнадзора.

В ходе коллегии отмечалось, что важной составляющей повышения уровня охраны труда является совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны труда и приведение их в соответствие с международными конвенциями, ратифицированными в Украине.

Так, по данным Госгорпромнадзора, за прошедшие 6 месяцев было пересмотрено и согласовано лишь 9 правовых актов, в то время как всего необходимо провести такую работу по более чем 60 документам.

Как сообщал УНИАН, в июле вступил в силу Закон Украины «О внесении изменения в статью 5 Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда». Закон предусматривает, что дети, родители которых имеют стаж подземной работы не менее 15 лет либо погибли в результате несчастного случая на производстве или стали инвалидами I или II группы, зачисляются вне конкурса по личному выбору специальности в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

30 июля Президент подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения вдов умерших пенсионеров угольных предприятий, которые при жизни имели право на бесплатное получение бытового топлива». Документ вводит единый подход к освобождению от налогообложения бытового топлива (или получению за него денежной компенсации), предоставленного как вдовам шахтеров, погибших на производстве, так и вдовам умерших шахтеров-пенсионеров, которые имели такое право при жизни.

Справка УНИАН. На шахтах Украины, по информации Госгорпромнадзора, в 2009 году погиб 151 человек, в 2010-м – 131, в 2011-м – 155 человек.