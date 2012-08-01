Нефть дешевеет на данных по деловой активности в промышленности Китая

Мировые цены на нефть снижаются в среду после известий о падении индекса деловой активности в промышленности Китая в июле, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.37 мск снизилась на 0,08 доллара, или на 0,09%, - до 87,98 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 0,37доллара, или на 0,35%, - до 104,55 доллара за баррель.

Государственное управление статистики КНР сообщило об уменьшении индекса PMI в промышленности до 50,1 пункта, что стало самой низкой отметкой за восемь месяцев. Аналитики ожидали роста до 50,5 пункта.

"Нефть ожидаемо реагирует снижением на новости по промышленности Китая. Кроме того, цены падают на опасениях, что Федрезерв и ЕЦБ не предпримут никаких новых шагов", - считает управляющий директор IHS Consulting в Сингапуре Виктор Шум (Victor Shum), чей комментарий приводит агентство Bloomberg.

Более резкое падение стоимости "черного золота"ограничивает публикация оценки индекса PMI в производственном секторе Китая банком HSBC совместно с исследовательской организацией Markit Economics. Согласно окончательной оценке, показатель в июле вырос до 49,3 пункта с 48,2 в июне.

Позже в среду станут известны данные по запасам сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю. Как полагают аналитики, министерство энергетики страны сообщит об уменьшении запасов на 1 миллион баррелей до 379,1 миллиона.