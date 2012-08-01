Пошлина на экспорт нефти из РФ снижается на 32,7 доллара

Экспортная пошлина на нефть из РФ с 1 августа 2012 года снижается на 32,7 доллара - до 336,6 доллара за тонну с 369,3 доллара за тонну в июле, соответствующее постановление ранее приняло правительство РФ, сообщают РИА «Новости».

Льготная экспортная пошлина на нефть с Приразломного месторождения, ряда месторождений Восточной Сибири и Северного Каспия с 1 августа понижается на 24,6 доллара - до 148,4 доллара за тонну с нынешних 173 долларов за тонну. Льготная пошлина для сверхвязкой нефти уменьшится до 33,6 доллара против 36,9 доллара за тонну.

Унифицированная ставка экспортной пошлины на нефтепродукты в августе составит 222,1 доллара против 243,7 доллара в июле, повышенная экспортная пошлина на бензин - 302,9 доллара против июльских 332,4 доллара. Пошлина на СУГ с 1 августа составляет 68,9 доллара за тонну.

Льготные экспортные пошлины на сверхвязкую нефть и нефть с разрабатываемого "Газпромом"Приразломного месторождения на шельфе Печорского моря были введены с 1 июля.

Система расчета экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты "60-66" введена в РФ с 1 октября 2011 года. Новая формула расчета пошлины на нефть учитывает не 65% от разницы между ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 доллара за тонну, а 60%.

Ставки пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом сохраняется повышенный уровень пошлины на экспорт бензина - 90% от пошлины на нефть. С 2015 года ставки экспортных пошлин на темные нефтепродукты будут повышены до уровня пошлины на сырую нефть.