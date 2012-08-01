Украина привлечет 200 млн евро кредита ЕИБ на реабилитацию гидростанций

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение госкомпанией "Укргидроэнерго" кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций компании.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №519-р от 25 июля 2012 года, текст которого размещен на портале Кабинета министров.

"Признать целесообразным привлечение займа от ЕИБ для реализации инвестиционного проекта "Реабилитация гидроэлектростанций" в размере 200 млн евро", - говорится в документе.

Кабмин также поручил Минфину, Минэнергоугля и НКРЭ подписать с "Укргидроэнерго" договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств по обслуживанию и погашению займа в размере 200 млн евро.

Размер платы за предоставление кредита "Укргидроэнерго" составляет 2% годовых выбранной и непогашенной суммы займа.

Как сообщалось ранее, Кабмин распоряжением №581-р от 22 июня 2011 года одобрил привлечение "Укргидроэнерго" кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций.

Таким образом, на проект реабилитации гидромеханического и электромеханического оборудования "Укргидроэнерго" ЕБРР и ЕИБ суммарно предоставляется 400 млн евро.

По итогам реализации проекта обновления оборудования электростанций "Укргидроэнерго" установленная мощность ее ГЭС и ГАЭС увеличится на 10%. Кроме максимального использования производственных мощностей, также будет повышена надежность и эффективность работы станций, будет достигнут более высокий уровень безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и улучшена экологическая ситуация в окружающей среде в районе бассейна Днепра.

Справка УНИАН. ПАО "Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО принадлежит НАК "Энергетическая компания Украины", которой владеет государство.