«Киевэнерго» уменьшило долг перед "Нафтогазом"

Компания «Киевэнерго», входящая в энергохолдинг ДТЭК, перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 742 млн грн, которые были получены от Киевской городской госадминистрации в качестве расчета за потребленный природный газ для производства тепловой энергии на нужды населения, уменьшив, таким образом, свой долг перед «Нафтогазом» до 1,8 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Киевэнерго", погашение части долга за газ произошло сразу после того, как на счет компании 31 июля поступили средства от КГГА по компенсации разницы между себестоимостью производства теплоэнергии и действующими тарифами на тепло для нужд населения в Киеве.

Эти средства КГГА получила из государственного бюджета для погашения долга перед компанией в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №517 от 11.06.2012 г. «Об утверждении Порядка и условий предоставления в 2012 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления».

«Надеемся, что благодаря погашению по крайней мере части долга за газ ситуация с ограничением газоснабжения, как это было недавно на ТЭЦ-6, в ближайшее время не повторится. Однако оставшаяся некомпенсированная разница в тарифах, а, следовательно, и долг перед газовиками, не дает нам долгосрочных гарантий дальнейшего стабильного газоснабжения», – отметила финансовый директор ПАО «Киевэнерго» Татьяна Грязнова.

Таким образом, с учетом полученной части компенсации, задолженность по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» на 01.08.2012 г. составляет более 2,7 млрд. гривень. Вместе с тем, задолженность компании перед газовиками за потребленный на теплоэнергию для населения газ уменьшилась до 1,8 млрд. гривень.

Напомним, 23 июля 2012 газоснабжающая организация ограничила объемы газа для ТЭЦ-6 «Киевэнерго». Это сделало невозможным возобновление горячего водоснабжения в части Днепровского, Деснянского и Оболонского районов столицы после проведения там гидравлических испытаний теплосетей. Только 30 июля ТЭЦ-6 получила объемы газа и смогла восстановить горячее водоснабжение киевлян.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

В угольный сегмент ДТЭК входят ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), ООО «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), ООО «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), ОДО «Шахта «Белозерская», пять обогатительных фабрик, а также активы в России: ОАО «Шахтоуправление «Обуховское» (1 шахта, 1 обогатительная фабрика), ОАО «Донской антрацит» (1 шахта), ООО «Сулинантрацит» (1 шахта).

Сегмент генерации представлен ООО «ДТЭК Востокэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «ДТЭК Днепроэнерго».

ООО «Сервис-Инвест», ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», ПАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ПАО «ДТЭК Днепроблэнерго» и ПАО «ДТЭК Крымэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

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