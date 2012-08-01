Украина накопила в ПХГ 15 млрд. кубометров газа

Украина на начало августа накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 15 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

«По состоянию на 1 августа – 15 млрд», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, объем природного газа, который, согласно прогнозному балансу поступления и распределения газа на 2012 год, будет необходим Украине в 2012 году, составляет 68,156 млрд куб. м, из которых газ собственной добычи - 20,727 млрд куб. м, импортный газ - 35,124 млрд куб. м, газ, отобранный из подземных хранилищ - 12,305 млрд куб. м.

Баланс газа утвержден распоряжением Кабинета министров №431 от 20 июня и размещен на сайте правительства.

Согласно документу, НАК "Нафтогаз Украины" в 2012 г. импортирует 27 млрд куб. м газа, Ostchem Holding Limited - 8,124 млрд куб. м.

Согласно балансу, потребителям Украины в 2012 году будет направлено 49,809 млрд куб. м газа, в том числе промышленности - 23,629 млрд куб. м, населению и религиозным организациям - 17,1 млрд куб м, предприятиям теплокоммунэнерго - 8,15 млрд куб. м, бюджетным организациям - 0,93 млрд куб м.

На производственно-технологические нужды планируется направить 4,397 млрд куб. м газа, закачать в ПХГ - 13,135 млрд куб. м.

Напомним, в июне этого года «Газпром» предоставил НАК «Нафтогаз Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит российского газа. Аванс позволил «Нафтогазу Украины» пополнить оборотные средства для закупки природного газа и последующей его закачки в украинские ПХГ. По мнению «Газпрома», своевременное заполнение газом ПХГ Украины позволит компании выполнить свои обязательства по бесперебойному транзиту российского газа в Европу предстоящей зимой.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет 12 ПХГ общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию и выполняют следующие основные функции: регулируют сезонные неравномерности газоснабжения в Украине; компенсируют колебания в потреблении природного газа в европейских странах.