Госкомпания «Газ Украины» будет преобразована в АО "Синтез-Газ Украины»

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в Публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

Согласно объявлению компании в газете «Урядовый курьер», соответствующий приказ о прекращении деятельности «Газа Украины» путем реорганизации и переименования в «Синтез-Газ Украины» №545 был подписан 26 июля этого года.

ДК "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о реформировании нефтегазового комплекса. Согласно документу, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины», осуществляющих деятельность по транспортировке магистральными трубопроводами и хранению в подземных газохранилищах, и НАК «Нафтогаз Украины» осуществляется по решению Кабинета министров Украины исключительно для выполнения обязательств Украины в рамках договора об основании энергетического содружества

После этого Кабинет министров Украины решил акционировать госкомпании «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаз».

Позже «Укргазвыдобування» подвела итоги тендера по определению оценщиков имущества «Шебелинкагазвыдобування», «Полтавагазвыдобування» и сервисного филиала «Укрбургаз».

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, решение об акционировании компаний связано с необходимостью выполнять требования европейской Энергетической хартии.

В нынешнем году "Нафтогаз", контролирующий около 11% оптового рынка нефтепродуктов Украины через двух производителей - Шебелинский ГПЗ ДК "Укргазвыдобування" и Мариупольский НПЗ "Азовской нефтяной компании", заявил о планах вернуться на розничный рынок и включил это направление развития в число приоритетных.