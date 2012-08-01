Стокгольмский суд отклонил иск «Газпрома» к Литве

Стокгольмский арбитраж отклонил претензии российского газового гиганта ОАО “Газпром” к Литве, говорится в официальном сообщении Министерства энергетики Литвы.

Как говорится в пресс-релизе, этим решением Стокгольмский арбитраж окончательно утвердил право литовского правительства инициировать расследование деятельности газовой компании Lietuvos dujos, являющейся монополистом по поставка и транзиту газа по территории Литвы, в Вильнюсском окружном суде и отклонил все требования “Газпрома” о возмещении ущерба.

Однако суд так же заявил о том, что вопрос о высоких ценах на газ для Литвы не может быть решен в рамках той же процедуры. Эта проблема должна быть рассмотрена отдельно.

Литовские власти собираются выделить транспортные сети в отдельную компанию и таким образом привести Lietuvos dujos в соответствие с требованиями третьего энергетического пакета ЕС, которые запрещают добывающим компаниям владеть распределительными сетями. Таким образом, после реструктуризации литовской компании у «Газпрома» фактически отберут магистральные газопроводы из собственности. Это прямо противоречит существующему порядку работы «Газпрома» в ближнем зарубежье, предпочитающему сохранять право собственности на магистральные газопроводы и тем самым контролировать не только процессы подачи и сбыта, но и диктовать свои условия зарубежным покупателям.

По словам министра энергетики Литвы Арвидаса Секмокаса, слова которого приводит пресс-релиз, решение арбитража еще раз свидетельствует о том, что вопрос о деятельности Lietuvos dujos и реализации Третьего энергетического пакета ЕС в газовом секторе “Газпром” должен решать путем не арбитража, а добровольных переговоров. Этот диалог, в котором Европейская комиссия также принимает активное участие, продолжается с февраля 2012 .

Российский монополист добивался, чтобы действия литовского министерства энергетики, направленные против компании Lietuvos dujos и ее руководства, были признаны нарушающими акционерный договор Lietuvos dujos и чтобы “Газпрому” были компенсированы понесенные убытки.

Вильнюсский окружной суд в настоящее время все еще рассматривает инициированное Минэнерго дело о деятельности Lietuvos dujos.

Германской компании E.ON Ruhrgas International принадлежат 38,9% акций Lietuvos dujos, “Газпрому” — 37,1%, Минэнергетики Литвы — 17,7%.