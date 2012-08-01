«Энергорынок» привлек у «Ощадбанка» кредиты на 700 млн грн для расчетов с генкомпаниями

Госпредприятие «Энергорынок» привлекло у ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» (Ощадбанк) кредитные ресурсы на общую сумму 700 млн грн.

Об этом сказано в сообщении госпредприятия, опубликованном на портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Энергорынок» привлек две возобновляемые кредитные линии с лимитами 400 млн грн и 300 млн грн. Стоимость привлечения средств составит 61,5 млн грн и 46 млн грн для первой и второй кредитной линии соответственно.

Кредитные договоры подписаны 27 июля.

В сообщении указывается, что кредитные средства привлекаются для расчетов с энергогенерирующими компаниями, для поддержания ими 100-процентных расчетов с угольными предприятиями.

Справка УНИАН. ГП «Энергорынок» выполняет функции оператора оптового рынка электроэнергии Украины.

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.