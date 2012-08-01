Азаров не думает, что Россия применит штрафные санкции за недобор газа

Премьер-министр Украины Николай Азаров не думает, что Россия может применить к Украине штрафные санкции за недобор газа.

Об этом он заявил в интервью BBC Ukrainian.

«Я думаю, что не выставит. С Россией есть определенные договоренности, ведутся постоянные переговоры о пересмотре контракта», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в прошлом году Украина также сократила объем закупки газа, однако штрафные санкции выставлены не были.

«Ну не выставляет же. Мы же уже не первый год ведем сокращение закупок газа», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.