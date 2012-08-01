«Черновцыоблэнерго» в 1-м полугодии увеличило чистую прибыль на 73%

Электросетевая компания «Черновцыоблэнерго» в январе-июне 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль до 26,1 млн грн с 15,1 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Согласно финансовому отчету компании, выручка за этот период выросла до 397,4 млн грн с 335,6 млн грн в первом полугодии 2011 года.

Валовая прибыль «Черновцыоблэнерго» возросла до 29,0 млн грн с 20,5 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего года Фонд государственного имущества Украины продал компании VS Energy International Ukraine на приватизационном конкурсе 45% госпакета акций "Черновцыоблэнерго" за 70 млн грн.

Группа VS Energy контролируется российским бизнесменом Александром Бабаковым.

Справка УНИАН. ПАО «Черновцыоблэнерго» в 2011 году увеличило по сравнению с предыдущим годом чистую прибыль в 3,5 раза - до 16,549 млн грн.

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