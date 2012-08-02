Нефть торгуется разнонаправленно на данных по запасам в США и решениях ФРС

Мировые цены на нефть демонстрируют смешанную динамику в четверг на новостях от Федрезерва США и статистике по коммерческим запасам сырья в стране за неделю, свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА «Новости».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 09.31 мск снизилась на 0,09 доллара, или на 0,09%, - до 88,82 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,01 доллара, или на 0,01% до 105,97 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 27 июля, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,7%, - до 373,6 миллиона баррелей. При этом общие запасы бензина уменьшились на 2,14 миллиона баррелей, или на 1%, и составили 207,9 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 1 миллион и 800 тысяч баррелей соответственно.

Федрезерв США накануне не просигнализировал о намерении принимать меры дополнительной поддержки экономики, оставив базовую ставку и объем программы выкупа активов без изменений. "Сегодня рынки сосредоточат внимание на новостях от ЕЦБ. ФРС не преподнесла сюрпризов", - сказал агентству Bloomberg главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).

Кроме того, в ходе торгов на стоимость "черного золота"могут повлиять итоги заседания Банка Англии, а также статистика по ценам производителей еврозоны, рынку труда и промышленным заказам США.