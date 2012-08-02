Fitch подтвердило рейтинги «Газпрома»

Москва. Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Газпром» в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB», приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «BBB», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте «F3» и национальный долгосрочный рейтинг «AAA(rus)».

Об этом УНИАН сообщили в Fitch Ratings.

Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте программы эмиссии долговых обязательств Gaz Capital S.A. и выпусков в рамках этой программы подтвержден на уровне «BBB». Кроме того, подтверждены рейтинги программы эмиссии долговых обязательств ООО «Газпром капитал» и выпусков в рамках этой программы: приоритетный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BBB» и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг «AAA(rus)». Рейтинг программы эмиссии коммерческих бумаг Gazprom ECP SA подтвержден на уровне «F3». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».

Рейтинги отражают ожидания Fitch, что «Газпром» продолжит получать преимущества от продаж газа на экспорт в Европу по долгосрочным контрактам с ценами, в основном увязанными с ценами на нефтепродукты, как минимум в среднесрочной перспективе. Fitch ожидает сохранения давления на ценовые условия по долгосрочным европейским контрактам «Газпрома» в краткосрочной-среднесрочной перспективе ввиду непростой экономической конъюнктуры, однако считает, что финансовая политика и производственные позиции компании обеспечивают достаточно гибкости, чтобы она могла пойти на ряд потенциальных уступок, не подвергая опасности свою кредитоспособность.

По мнению Fitch, контракты «Газпрома» дают необходимый баланс между большими потребностями в капитале по газовым проектам и потребностями клиентов в стабильных и надежных поставках газа. Кроме того, такие контракты становятся еще более важными на газовых рынках с ограниченной ликвидностью и масштабом, а также с концентрированной структурой поставок.

Fitch полагает, что позитивное влияние от либерализации газового рынка в России на финансовые показатели «Газпрома», вероятно, будет в значительной мере нивелировано ввиду ужесточения налогообложения газовой отрасли страны. Агентство ожидает, что на внутреннем рынке продолжится индексация цен на газ на уровне 15% в год в 2012-2014 гг., начало которой было перенесено на 1 июля 2012 г. вместо начала предыдущего года. В то же время, налог на добычу полезных ископаемых был повышен на 61% в 2011 г. относительно предыдущего года и на 115% в 2012 г., а в 2013 г. ожидается повышение еще на 14%. Fitch прогнозирует постепенное уменьшение объемов продаж «Газпрома» на внутреннем рынке ввиду повышения эффективности энергопользования в российской экономике и усиления конкуренции с независимыми газовыми компаниями.

Кроме того, Fitch ожидает, что финансовые показатели «Газпрома» будут подкреплены за счет постепенного перехода группы на рыночное ценообразование при продажах газа в странах бывшего СССР. Это должно поддержать денежный поток и генерирование EBITDA компании в среднесрочной перспективе.

Отмечается, что группа намерена инвестировать около 31-35 млрд долл. в год в период с 2012 по 2015 гг. Ежегодные капитальные вложения в газовый сегмент планируются на уровне 700-900 млрд руб. в 2012-2030 гг., из которых почти половина предназначена на трубопроводные проекты. Fitch считает, что риски реализации планов и перерасхода средств, свойственные масштабной инвестиционной программе «Газпрома», в некоторой степени сглаживаются за счет высокой степени гибкости капитальных вложений, так как компания может отложить свои проекты расширения в случае изменения рыночных условий, а также намерена поддерживать как минимум нейтральную позицию свободного денежного потока.

Кроме того, «Газпром» благоприятно смотрится в сравнении с крупными международными и российскими сопоставимыми компаниями на основании его сильного операционного профиля, на что указывают ведущие позиции в сегменте добычи газа в мире: на «Газпром» приходится 16% мировой добычи газа и 27-процентная доля европейского газового рынка по состоянию на 2011 г. Еще одним благоприятным фактором для бизнеса «Газпрома» является низкозатратная добыча, высокий показатель кратности запасов и хороший коэффициент замещения запасов. Fitch полагает, что дальнейшая географическая диверсификация за счет поставок газа в Китай и продаж СПГ еще более укрепит сильные позиции бизнеса группы.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» (РФ) - крупнейшая газовая компания мира, занимающаяся геологоразведкой и добычей газа, его транспортировкой и переработкой, а также реализацией газа в России и за ее пределами. Государство является крупнейшим акционером «Газпрома» - на его долю приходится 38,37% акций компании.

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 16%, в российских - почти 60%.